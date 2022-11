POL-EN: Hattingen- Unfall beim Abbiegen

Gevelsberg (ots) - Zwischen 14:40 Uhr und 19:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter am Montag (21.11) in ein Einfamilienhaus am Südhang ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen Kleinelektrogeräte an sich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil ...

