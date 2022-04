BPOL-F: Jugendlicher flüchtet nach Betrug in S- Bahntunnel und sorgt für erhebliche Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) - Am Mittwochabend konnten Beamte der Bundespolizei einen 50-jährigen Mann im Hauptbahnhof Frankfurt festnehmen. Gegen ihn besteht der Verdacht, einen Kreditkartenbetrug begangen zu haben. Bereits am 16. April 2022 erstattete ein 27-jähriger Geschädigter Anzeige bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main und gab hierbei an, dass mit seiner gestohlenen Kreditkarte mehrere Abbuchungen ...

