POL-EL: Herzlake - Wohnmobil in Brand geraten

Lingen (ots) - Von Freitag 16.30 auf Samstag 17.40 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Von-Suttner-Straße einen dort abgestellten Mercedes Sprinter gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf etwa 3750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

