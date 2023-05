Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntag gegen 13.07 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem grauen Peugeot Partner vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Niedersachsenstraße in Richtung Vennweg. Dabei übersah er den 36-jährigen Fußgänger und fuhr über dessen rechten Fuß. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der etwa 55-jährige Unfallverursacher, welcher eine Brille trug und kurze graue Haare hatte, von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

