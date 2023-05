Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 9. Und 14. Mai beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Metallzaun in der Straße "Zur Heide" in Nordhorn. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

