FW Düren: Brand in einer Tiefgarage in der Innenstadt

In den heutigen Mittagsstunden kam es in einer Tiefgarage in der Innenstadt zu einer "unklaren Rauchentwicklung". Schon beim Eintreffen der Feuerwehr wurde das Alarmstichwort auf Brand 2 erhöht, wodurch weitere Kräfte zur Einsatzstelle gerufen wurden. Der erste Trupp unter Atemschutz konnte den Brand zügig in der Nähe der Zufahrt finden und ablöschen. Die Entrauchung der Tiefgarage gestaltete sich im Anschluss als schwierig, zeigte aber mithilfe von 3 Hochleistungslüftern Wirkung. Nach etwa einer Stunde konnte die Tiefgarage aufgrund der durchgeführten Schadstoffmessungen wieder freigegeben werden. Parallel wurden weitere Messungen im darüberliegenden Gebäude durchgeführt.

Vor Ort waren neben der Hauptwache und dem Tagesmischdienst, die Löschgruppe Birkesdorf tätig. Der Grundschutz für die Stadt Düren wurde durch den Löschzug Mitte von der Hauptwache aus sichergestellt. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt Düren für 1 ½ Stunden im Einsatz.

