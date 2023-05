POL-EL: Haren - Unbefugter Gebrauch eines Baggers - Staudamm des "Wörmerteichs" in Haren beschädigt - Zeugen gesucht

Spelle (ots) - Heute kam es gegen 09.08 Uhr in der Imhofstraße in Spelle zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem S-Pedelec die Haarstraße in Fahrtrichtung Franz-Bernhard-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Radfahrerin in Höhe der Einmündung Imhofstraße mit dem aus der ...

mehr