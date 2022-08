Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach - Erstmeldung: Schulgebäude der Waldorfschule brennt

Mörlenbach (ots)

Seit kurz nach 04:00 Uhr am frühen Freitagmorgen (26.08.) brennt in Mörlenbach ein Schulgebäude. Anwohner hatte den Feuerschein gemeldet und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das freistehende Holzgebäude steht nach Aussagen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bislang wurde niemand verletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

