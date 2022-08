Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (25.8.) haben sich bislang unbekannte Täter an mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Mollerstraße zu schaffen gemacht. Sie brachen die Kellerräume auf und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt, auch steht noch nicht fest, ob sie Beute gemacht haben. ...

