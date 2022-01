Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien am Pförtnerhaus

Jena (ots)

Einen unleserlichen Schriftzug hinterließen Unbekannte im Zeitraum des vergangenen Wochenendes an der Hausfassade des Pförtnerhäuschens am Sportplatz Marie-Juchacz-Straße. Am Montagmorgen ist einem Mitarbeiter das Graffito aufgefallen, welcher sogleich die Polizei informiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise zu den Schmierminken liegen aktuell noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell