Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durchwühlte Gartenlaube

Jena (ots)

Verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von etwa 250 Euro erbeuteten Unbekannte aus einer Gartenparzelle in der Oßmaritzer Straße, dies teilte der Geschädigte am Montagmorgen der Polizei in Jena mit. Der oder die Täter gelangten am vergangenen Wochenende durch ein Fenster in den Bungalow und durchwühlten das Innere nach brauchbaren Gegenständen. Als die Langfinger fündig geworden sind transportierten sie ihr Beutegut mit einer Schubkarre, welche sich im Nahbereich der Gartenhütte befand, ab.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell