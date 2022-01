Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Luft raus

Jena (ots)

Im wahrsten Sinne des Wortes war "die Luft raus", als ein 28-Jähriger am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Der Pkw wurde durch den jungen Mann am Sonntagnachmittag in der Hermann-Pistor-Straße abgestellt. Als er am Folgetag zu seinem Opel zurückkehrte, musste der Mann feststellen, dass Unbekannte aus allen vier Reifen die Luft abgelassen haben. Hinweise zum Täter und auf welche Art und Weise er die Luft aus der Bereifung gelassen hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

