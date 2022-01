Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat gestellt

Apolda (ots)

Durch einen anonymen Hinweis wurde der Polizei am 10.01.2022, gegen 23:00 Uhr mitgeteilt, dass es in der Reuschelstraße in Apolda gerade zu einem Einbruch in eine Wohnung kommt. Die sofort eingesetzten Beamten konnten vor Ort zumindest einen Täter auf frischer Tat stellen. Dieser machte jedoch keine Angaben zum offensichtlichen zweiten Täter bzw. zu den genauen Hintergründen der Tat. Der 35jährige wurde vorläufig festgenommen und der Tatort umfassend auf Spuren untersucht. Die Ermittlungen laufen.

