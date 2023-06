Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Horhausen (ots)

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme auf einer Veranstaltung in Horhausen wurden die aufnehmenden Beamten gegen 00:00 Uhr auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Der Fahrzeugführer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift in Güllesheim angetroffen werden. Der Beschuldigte stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der BS wurde in ein Krankenhaus sistiert, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurde.

