POL-K: 221113-2-K Mercedes-Fahrer verliert das Bewusstsein und fährt gegen Verteilerkasten

Köln (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines internistischen Notfalls ist ein Mercedes-Fahrer (52) am Samstagmorgen (12. November) in Köln-Porz gegen einen Verteilerkasten gefahren. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst gegen 7.30 Uhr, nachdem sie beobachtet hatten, wie der 52-Jährige mit seinem Mercedes langsam über die Kreuzung Hohenstaufenstraße/Theodor-Heuss-Straße gegen den Stromverteiler gerollt war. Rettungskräfte brachten den Kölner in ein Krankenhaus. (mw/de)

