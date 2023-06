Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Gruppen geraten in Streit - Zwei Männer verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Dienstagabend zum Westwall gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 23.15 Uhr im Bereich des Kanalufers zwei Gruppen in Streit geraten. Dabei soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger, die beide in Dorsten wohnen, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden leicht verletzt. Konkretere Beschreibungen der Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Es soll sich um eine Gruppe von etwa zehn Personen gehandelt haben. Auch eine sofort eingesetzte Fahndung in der Nähe verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht dafür auch Zeugen, die Hinweise geben können. Wer Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

