Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfallflucht mit geklautem Auto

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es an der Kreuzung Wittener Straße/ Provinzialstraße zu einer Unfallflucht mit einem geschätzten Sachschaden von über 60.000 Euro. Der Wagen war kurz zuvor von Unbekannten in Castrop-Rauxel entwendet worden. Der Unfallverursacher ist noch flüchtig. Die Polizei sucht nach ihm - und nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

Der bisher unbekannte Autofahrer fuhr gegen 00.40 Uhr auf der Wittener Straße in Richtung Norden und kam im Kreuzungsbereich, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit dem Auto gegen zwei Verkehrsschilder und eine Ampel, die auf der Mittelinsel der Provinzialstraße standen. Laut der Aussagen von Zeugen, war der Fahrer mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs. Der Fahrer entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Zeugen beschrieben ihn wie folgt: Mitte 20, rote Oberbekleidung, kurze schwarze Hose, schwarze Basecap. Er lief von der Provinzialstraße nach rechts in den Alten Postweg und schließlich in die Zuwegung Richtung Dortmund-Ems-Kanal. Weiteres ist nicht bekannt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto kurz zuvor, gegen 00.20 Uhr, von der Kampstraße in Castrop-Rauxel entwendet worden war. Die Täter konnte dabei nicht erkannt oder näher beschrieben werden.

Der verunfallte Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der beschädigten Ampelanlage kam es heute Morgen zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Polizei ist derzeit vor Ort und regelt den Verkehr. Die zuständigen Stellen sind informiert, um das Problem zeitnah zu beheben.

Wer weitere Angaben zu dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der o.g. Telefonnummer bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell