Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, drang ein unbekannter Mann über ein auf Kipp stehendes Fenster in einen Selbstbedienungsverkaufraum an der Hackfurthstaße ein. Er hebelte Automaten auf und entwendete das Münzgeld. Anschließend flüchtete er. Das Ladenlokal wird durch eine Videokamera überwacht.

Personenbeschreibung: männlich, dunkle Haare, dunkler Kapuzenpulli, dunkle Hose, schwarze Schuhe, weißer Mund-Nasen-Schutz

Herten

Zwischen dem vergangenen Mittwoch (07.06.2023) und Montagmittag brachen unbekannte Täter in Praxisräume an der Feldstraße ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Kellerräume nach Beute. Nach ersten Ermittlungen wurden Dekorationsartikel und Getränke entwendet. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in die Räume einer Firma an der Hubertusstaße ein. Die Täter nahmen Werkzeuge und Akkus mit. Hinweise zu den Einbrechern liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

