POL-RE: Recklinghausen: Ein Verletzter und vier kaputte Autos bei Unfall

Recklinghausen (ots) - Auf der Feldstraße kam es am Montag gegen 14:10 Uhr an der Haltestelle Weddingstraße zu einem Unfall, bei dem ein 11-jähriger Schüler aus Herten verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 11-Jährige vom Außenspiegel eines einfahrenden Busses touchiert, so dass der Junge stürzte. Der Busfahrer erkundigte sich bei dem Jungen und bot an, einen Rettungswagen zu holen, was dann aber ...

mehr