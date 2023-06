Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Im Brinkmannsfeld wurde am späten Montagnachmittag ein weißer Opel Adam angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die Beschädigung muss zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr passiert sein.

Recklinghausen:

Rund 3.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht am Erlbruch entstanden. Dort wurde am Montag zwischen 10.35 Uhr und 12 Uhr ein schwarzer Jeep Compass unter anderem am vorderen Kotflügel beschädigt. Nach dem Verursacher wird gesucht.

Auf dem Metro-Parkplatz an der Querstraße wurde am Montag, zwischen 19.20 Uhr und 20.05 Uhr, ein schwarzer Mercedes (A Klasse) beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. An dem Mercedes sind Kratzer und Lackschäden entstanden. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell