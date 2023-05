POL-HB: Nr.: 0315--Einbrecher schweißen Tresor auf

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Plünkenstraße Zeit: 19.05.2023 - 20.05.2023, 20:30 - 00:00 Uhr Am Freitagabend meldete eine 33 Jahre alte Frau einen Einbruch in ihre Wohnung in der Neustadt. Im Laufe der Nacht konnten Einsatzkräfte drei Tatverdächtige im Bereich Bremen Mitte in einem bei der Tat entwendeten Kfz stellen. Das Trio führte weiteres Diebesgut bei sich und ging anschließend in ...

mehr