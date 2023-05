Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0313 --Täter nach Wohnungseinbruch überführt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Plünkenstraße Zeit: 19.05.2023 - 20.05.2023, 20:30 - 00:00 Uhr

Am Freitagabend meldete eine 33 Jahre alte Frau einen Einbruch in ihre Wohnung in der Neustadt. Im Laufe der Nacht konnten Einsatzkräfte drei Tatverdächtige im Bereich Bremen Mitte in einem bei der Tat entwendeten Kfz stellen. Das Trio führte weiteres Diebesgut bei sich und ging anschließend in Haft.

Die Tatverdächtigen im Alter von 29, 37 und 39 Jahren gelangten über ein Fenster in die Wohnung in der Plünkenstraße und durchsuchten die Räume. Dabei entwendeten sie neben einem Laptop sowie Smartphone, einen Fahrzeugschlüssel und den Schlüssel fürs Garagentor. Die Täter flüchteten anschließend mit dem dazugehörigen Audi. In den frühen Samstagmorgenstunden alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, da diesem im Philosophenweg überraschenderweise ein Auto zum Verkauf angeboten wurde. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen im geklauten Auto stellen. Die Täter führten Diebesgut und weitere Beweismittel bei sich. Der 37-Jährige ist darüber hinaus dringend tatverdächtig am Freitagnachmittag bereits einen weiteren Wohnungseinbruchdiebstahl in der Neustadt begangen zu haben.

Gegen das Trio erließ das Amtsgericht wegen Fluchtgefahr Haftbefehle. Sie wurden der Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen, ob sie für gleichgelagerte Taten verantwortlich sind, dauern an.

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell