Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0312 --Polizei begleitet Heimspiel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion

Zeit: 20.05.2023, 15:30 Uhr

Am Samstagnachmittag standen sich der SV Werder Bremen und 1. FC Köln im wohninvest-Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die ausverkaufte Partie.

Die Polizei Bremen erhielt für den Einsatz Unterstützung von Polizeikräften aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und der Bundespolizei. Die zahlreichen Gästefans reisten überwiegend mit Bussen und der Bahn an. Zunächst nahmen bis zu 9.000 Menschen an einem Fanmarsch vom Marktplatz zum Stadion teil. Bis zu 500 Gästefans sammelten sich zunächst an der Schlachte und liefen dann in Form eines Fanmarsches ebenfalls in Richtung Stadion. Die Polizei sperrte dafür die Strecke ab, führte entsprechende Verkehrsmaßnahmen durch und begleitete den Fanmarsch. Während des Marsches, im Stadionumfeld und auch im Stadion wurde zahlreiche Pyrotechnik gezündet. Die Verstöße wurden entsprechend dokumentiert und Anzeigen gefertigt. Die Abreise der Auswärtsfans verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell