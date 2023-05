Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0310 --Duo raubt 13-Jährigem die Halskette--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 18.05.2023, 20:35 Uhr

Am Donnerstagabend raubten zwei bislang unbekannte Täter einem 13-Jährigen die Goldkette in Gröpelingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 13-Jährige war gegen 20:35 Uhr mit einem Freund in der Gröpelinger Heerstraße unterwegs und wollte in eine Straßenbahn einsteigen, als er von bislang zwei Unbekannten angegriffen wurde. Der Jugendliche wurde geschubst, dabei wurde ihm die Goldkette vom Hals gerissen. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Scheeßeler Straße und Halmerweg.

Die jungen Räuber wurden zwischen 17 und 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Der Angreifer trug eine schwarze Daunenjacke und hatte kurze, schwarze Haare. Der andere Unbekannte, der über eine kräftige Statur verfügte, trug eine dunkle Jacke mit einem roten Emblem im Bereich der Brust. Er hatte braune, lockige Haare, die an den Seiten kurz geschnitten waren.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 326-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell