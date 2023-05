POL-HB: Nr.: 0311 --Mehrere Raubtaten in Mitte und Horn-Lehe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 18.05.2023, 20:35 Uhr Am Donnerstagabend raubten zwei bislang unbekannte Täter einem 13-Jährigen die Goldkette in Gröpelingen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 13-Jährige war gegen 20:35 Uhr mit einem Freund in der Gröpelinger Heerstraße unterwegs und wollte in eine Straßenbahn einsteigen, als er von bislang zwei Unbekannten ...

mehr