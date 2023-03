Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Crash-Kurs NRW im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

In der Olper Stadthalle fand am 15.03.2023 die insgesamt 31'te Veranstaltung statt. Diese war die letzte von drei angebotenen im Rahmen der Aktion "Crash-Kurs NRW" für das Schuljahr 2022/2023.

Nachdem die Präventionsveranstaltung coronabedingt in den vergangenen zwei Schuljahren durch die Kreispolizeibehörde Olpe nicht durchgeführt werden konnte, erlebten nunmehr insgesamt ca. 1000 Schülerinnen und Schüler eine emotionale und intensive Zeit in Attendorn, Lennestadt und Olpe.

Die eingeladene Zielgruppe setzte sich aus Schülerinnen und Schülern im Alter von über 17 Jahren zusammen. Die jungen Verkehrsteilnehmenden wurden mit wahren Erlebnissen von an Unfällen beteiligten Menschen konfrontiert. So schilderten ein Polizeibeamter, ein Angehöriger der Feuerwehr, ein Notarzt, ein Seelsorger, eine junge Unfallbeteiligte sowie die Schwester eines bei einem Unfall Getöteten ihre persönlichen Gefühle und Eindrücke. Unterstützt wurde das Team von einer Mutter, die ihren Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren hat.

Moderiert von Polizeihauptkommissar Michael Klein waren die Teilnehmenden sichtlich beeindruckt von dem Dargebotenen, insbesondere auch von der mit emotionaler Musik untermalten Bilderreihe. In ihren einzelnen Beiträgen machten die Beteiligten deutlich, wie wertvoll richtige Entscheidungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr sind. Michael Klein gab den jungen Fahrern wieder wichtige Tipps mit auf den Weg, um unbeschadet am Ziel anzukommen:

- Trinke keinen Alkohol, wenn du noch fahren musst! Nimm keine Drogen!

- Steige nie zu jemanden ins Auto, der Alkohol getrunken oder Drogen genommen hat!

- Sage als Mitfahrer deutlich, was Du nicht möchtest! Bestehe darauf auszusteigen, bevor es zu spät ist!

- Leben ist wertvoll. Sekunden können entscheiden. Sei konzentriert! Lass Dich nicht ablenken!

- Bitte rase nicht! Fahr vorsichtig! Leg immer den Sicherheitsgurt an!

Nach Abschluss der ca. 90-minütigen Crash Kurs-Veranstaltung wurden die Schülerinnen und Schüler verabschiedet, um zusammen mit den schulischen Ansprechpartnern das Erlebte nachzubereiten. Mit der Art der Darstellung sollen die wichtigen Botschaften von Crash Kurs möglichst nachhaltig in den Köpfen der jungen Verkehrsteilnehmenden haften bleiben. Beeindruckend ist immer wieder die tiefe Betroffenheit der Zielgruppe. Dank der Unterstützung durch ein Psychologenteam der Schulberatungsstelle sowie mehreren Notfallseelsorgern war professionelle Hilfe vor Ort. Die Kreispolizeibehörde plant auch für das nächste Schuljahr Veranstaltungen ein und wird sich wieder mit den beteiligten Schulen in Verbindung setzen. Viele positive Rückmeldungen tragen auch zukünftig in besonderem Maße zur Motivation des Teams bei.

Einen Dank gilt den Schulen, die Crash-Kurs NRW seit Jahren unterstützen und dadurch auch zum Erfolg dieser Präventionsmaßnahme beitragen.

