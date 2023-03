Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit einem leicht verletzten Autofahrer

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (15.03.2023) kam es um 05:50 Uhr auf der L880 im Bereich Fehrenbracht zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

