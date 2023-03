POL-OE: Diebstahl von Diesel und Werkzeug

Lennestadt (ots) - In der Hundemstraße drangen unbekannte Täter zwischen Montag (13.03.2023, 18:45 Uhr) und Dienstag (14.03.2023, 06:15 Uhr) in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Im Erdgeschoss verschafften sich die Täter Zugang zum Büro einer Servicestelle. Hieraus wurde eine Geldkassette mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. ...

