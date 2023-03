POL-OE: Vermisste wurde leblos aufgefunden

Lennestadt (ots) - Am Dienstag (14.03.2023) kam es um 16:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L715 in Altenhundem. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 62-jähriger Autofahrer im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Hier kommt es zu einer Frontalkollision mit dem PKW einer 61-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus ...

