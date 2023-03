POL-WAF: Sendenhorst. Drei Pkw - ein Unfall

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat bereits in der Nacht zu Freitag (24.02.2023) einen Ford Ranger in Beckum angefahren und stark beschädigt. Das Auto stand zwischen Donnerstagabend (23.02.2023, 21.00 Uhr) und Freitagmorgen (08.30 Uhr) an der Vorhelmer Straße. Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

mehr