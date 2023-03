POL-WAF: Beckum. Ford Ranger angefahren

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (28.02.2023) einen blauen VW Golf in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnell-Restaurants an der Neubeckumer Straße und wurde hinten beschädigt. Hinweise zum Beteiligten nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr