Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 05. Januar 2022, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Die 46-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit einem Kleinwagen den Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Sven-Hedin-Straße kam ihr ein 74-jähriger Delmenhorster entgegen, der mit einem Kleintransporter nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbog. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, durch den die 46-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

