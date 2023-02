POL-BO: Parfüm gestohlen: Wer kennt diese Männer?

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten wurde am Dienstag, 31. Januar, gegen 16.40 Uhr eine 23-jährige Essenerin schwer verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Crengeldanzstraße in Richtung Bochum-Langendreer. An der Einmündung Sprockhöveler Straße wendete die Frau, um in Richtung Witten zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem Transporter eines 49-jährigen Hattingers, der ihr entgegenkam. Eine ...

