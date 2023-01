POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe in die Flucht geschlagen

Freiburg (ots) - Am Montag, 23.01.2023, gegen 01.05 Uhr, brach ein Unbekannter in der Heithemstraße in eine Gaststätte ein. Er gelangte durch eine bereits in der Nacht von Samstag, 21.01.2023, auf Sonntag, 22.01.2023, eingeworfene Glasscheibe einer Tür in der Gaststätte, welche vom Besitzer wohl nur notdürftig gesichert wurde. Nachdem die Alarmanlage auslöste, ergriff der Unbekannte die Flucht. Aus der Gaststätte ...

