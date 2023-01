Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.01.2023, gegen 01.05 Uhr, brach ein Unbekannter in der Heithemstraße in eine Gaststätte ein. Er gelangte durch eine bereits in der Nacht von Samstag, 21.01.2023, auf Sonntag, 22.01.2023, eingeworfene Glasscheibe einer Tür in der Gaststätte, welche vom Besitzer wohl nur notdürftig gesichert wurde. Nachdem die Alarmanlage auslöste, ergriff der Unbekannte die Flucht. Aus der Gaststätte wurde wohl nichts gestohlen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

