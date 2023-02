POL-BO: Verkehrsunfall in Witten - Essenerin (23) schwer verletzt

Witten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin (61, aus Witten) kam es am Montagmorgen, 30. Januar, in Witten-Annen. Gegen 10 Uhr war ein 41-jähriger Hertener mit seinem Lkw auf der Annenstraße in Richtung Bebelstraße unterwegs und beabsichtigte, im weiteren Verlauf nach links in die ...

mehr