Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Witten: Autofahrerin (61) nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Witten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin (61, aus Witten) kam es am Montagmorgen, 30. Januar, in Witten-Annen.

Gegen 10 Uhr war ein 41-jähriger Hertener mit seinem Lkw auf der Annenstraße in Richtung Bebelstraße unterwegs und beabsichtigte, im weiteren Verlauf nach links in die Stockumer Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich Annenstraße/Bebelstraße zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Autofahrerin, die die Stockumer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Durch die Kollision verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Pollern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

Die Bebelstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell