POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Frauen von Exhibitionisten belästigt

In Castrop-Rauxel und Recklinghausen sind am Dienstag Frauen von mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt worden. Nach beiden Männern wird gesucht. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der erste Fall passierte gegen 14 Uhr Am Stadtgarten in Castrop-Rauxel. Eine 20-Jährige bemerkte einen Mann, der sich - bei heruntergelassener Hose - im Park selbst befriedigte. Dabei soll der Mann in der Nähe eines Spielplatzes gewesen sein. Kinder seien nicht dort gewesen. Die junge Frau sprach den Mann an und machte ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Wenig später zog er seine Hose hoch. Danach lief der Unbekannte der Frau noch ein Stück - in Richtung Cottenburgstraße - hinterher. Als die 20-Jährige zu Hause war, verständigte sie sofort die Polizei. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,65m groß, schlank, heller Hauttyp, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Außerdem hatte er einen roten Sportrucksack dabei. Wer den Mann ebenfalls im Park gesehen hat oder Hinweise geben kann, der wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Am frühen Dienstagabend wurde eine 78-jährige Recklinghäuserin auf dem Florian-Polubinski-Weg in Recklinghausen gleich zwei Mal von einem mutmaßlichen Exhibitionisten belästigt. Die Seniorin war gegen 18.45 Uhr zu Fuß auf dem Weg zum Südfriedhof. Schon da fiel ihr ein Mann auf, dessen Geschlechtsteil offensichtlich aus der Hose hing. Auf dem Rückweg, gegen 19.15 Uhr, begegnete ihr der Mann dann ein zweites Mal. Diesmal zog der Mann offenbar absichtlich sein Hosenbein hoch, so dass sein Penis deutlich zu sehen war. Außerdem sprach er die Frau kurz an. Der Mann war auf einem dunklen Damen-Fahrrad unterwegs. Die 78-Jährige versuchte den Mann zu ignorieren und ging anschließend zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit einem gestreiften T-Shirt (blau/weiß/rot) und Shorts.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

