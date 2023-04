Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Siegburger Straße - "Das doppelte Knöllchen" - Zweimal zu schnell in der gleichen Kontrollstelle

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 26. April 2023

Mittwochvormittag führte der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Siegburger Straße in Richtung Oberbilker Allee vor der dortigen Schule durch. Im Rahmen dieser Kontrolle machte ein Autofahrer als das "doppelte Knöllchen" besonders von sich reden.

Um 11:09 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Hilden mit seinem Audi mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 62 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen und kontrolliert. Vorgesehen ist hier ein Bußgeld von 260 EUR, 2 Punkten in Flensburg sowie ein 1-monatiges Fahrverbot. Offenkundig reichten die Einsicht und die gewonnene Erfahrung des 39-Jährigen nicht aus. Nach Beendigung der Kontrolle beschleunigte der Fahrer seinen Audi so stark, dass er erneut mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 94 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden konnte. Für diesen Verstoß ist ein Bußgeld von 400 EUR vorgesehen, dazu kommen noch einmal 2 Punkte sowie ein weiterer Monat Fahrverbot. Aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens wurde ebenfalls eine Meldung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde geschrieben.

Während der gesamten Kontrolle konnten 20 weitere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, die mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet wurden.

