POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Beim Abbiegen überholt

Am Samstag kollidierten zwei Fahrzeug auf der B19 bei Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Rettungswagen auf der B19 von Herbrechtingen in Richtung Giengen. Er wollte wenden. Dazu blinkte er links und bog ab. Trotz Abbiegevorgang überholte eine 37-Jährige mit einem VW den Rettungswagen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Abschlepper barg den VW. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 8.500 Euro. Patienten befanden sich nicht in dem Rettungsfahrzeug.

Tipp der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Beim Wenden sollte unbedingt an den Schulterblick gedacht werden. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

