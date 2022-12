Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Unbekannte Täter schlagen Frau zusammen

Homberg (ots)

Borken

Frau von unbekannten Tätern zusammengeschlagen Tatzeit: 02.12.2022, 02:00 Uhr Eine 34-jährige Wabernerin wurde am frühen Freitagmorgen im Borkener Stadtpark von mehreren unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Die 34-Jährige traf im Stadtpark auf vier offensichtlich alkoholisierte Männer und geriet mit diesen in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streits schlugen und traten die Männer auf die 34-Jährige ein. Diese schaffte es nach kurzer Zeit aus der Gruppe der Männer zu flüchten. Aufgrund ihrer Schmerzen verständigte sie am Abend einen Rettungswagen, welcher sie in das Krankenhaus Fritzlar brachte, wo sie stationär aufgenommen wurde. Von dort wurde die Polizei verständigt. Von den vier Täter ist nur bekannt, dass sie Jogginganzüge trugen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

