POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: 21-Jähriger von drei Unbekannten überfallen - Täter stehlen Geldbörse und Handy

Homberg (ots) - Wabern Aufbruch von zwei Pkw Tatzeit: 27.11.2022, 03:00 Uhr bis 08:40 Uhr Am Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter zwei geparkte Pkws auf. Der Sachschaden an den Pkw beträgt 1.000,- Euro. In der Zeit von 04:00 Uhr - 08:40 Uhr brachen die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Ziegenhainer Straße geparkten schwarzen Audi A 1 auf. Aus dem Innenraum stahlen die Täter eine Damenhandtasche im ...

mehr