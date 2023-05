Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Landkreis Diepholz, Gemeinde Stuhr Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Am 06.05.2023 um 12:53 Uhr befuhr ein 82-Jähriger aus Weyhe mit seinem Pkw die B6 von Syke in Richtung Bremen. In Höhe der Autobahnauffahrt Bremen-Brinkum übersah er einen haltenden Pkw vor der dortigen Ampel. Um nicht auf diesen aufzufahren, wich er nach rechts aus, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Lkw aus dem Zulassungsbezirk Syke, der die A1 an dieser Ausfahrt verlassen hatte. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsmitteln auf der Fahrbahn und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Abfahrt der Anschlussstelle Bremen-Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg durch die Autobahnmeisterei Hemelingen voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch