Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Markus-Pflüger-Straße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde die hintere rechte Fahrzeugseite eines weißen VW Touran von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der VW Touran stand zwischen der Haagener Straße und der Feldbergstraße in der Markus-Pflüger-Straße in einer Parkbucht. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0 sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

