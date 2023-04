Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schule und Sporthalle mit Farbe beschmiert

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 07.04.2023 bis Sonntag, 16.04.2023, wurde in der Hangstraße die Fassade einer Schule und einer Sporthalle mit Zeichen und Schriftzüge in blauer Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell