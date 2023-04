Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Fahrer flüchtet nach Unfall auf Autobahn A 5 - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei am Montag, 17.04.2023, kurz nach 18.15 Uhr, einen silbergrauen Mercedes auf der Autobahn A 5, Fahrtrichtung Freiburg mit, welcher vor dem Parkplatz Rheinaue zweimal ins Schleudern gekommen sei und jeweils mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Mercedes sei weitergefahren und wollte wohl einen anderen Pkw rechts überholen. Dabei sei der Mercedes abermals ins Schleudern gekommen und kollidierte wieder mit der Mittelschutzplanke. In Höhe von der Ortschaft Bamlach platzte wohl ein Reifen und der Fahrer verlor die Kontrolle über den Mercedes. Der Mercedes kollidierte das vierte Mal mit der Mittelschutzplanke und verkeilte sich unter dieser. Im Anschluss verließ der Fahrer den Mercedes, stieg über die Mittelschutzplanke, überquerte die Gegenfahrbahn der Autobahn und flüchtete in südlicher Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrer verlief ergebnislos. Der Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Mercedes wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Mittelschutzplanken beträgt etwa 8.000 Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass an dem Mercedes zudem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Mercedesfahrer gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen. Auch werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Fahrer und dem silbergrauen Mercedes geben können. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, helles Haar mit dem Ansatz einer Glatze, Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppweste und einem dunklen Pullover mit weißen Applikationen. Die Verkehrspolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

