Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Weitere Einbrüche in Betreuungseinrichtungen für Kinder

Eppelheim (ots)

Zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 07.25 Uhr kam es erneut zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Scheffelstraße. Die bislang unbekannte Täterschaft begab sich hierzu auf ein Baugerüst, welches derzeit rund um den Kindergarten aufgestellt ist, und hebelte mittels unbekannten Werkzeugs ein Fenster im Obergeschoss auf. Durch dieses drang die Täterschaft in das Gebäudeinnere ein und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Hierbei wurden verschlossene Türen und Schränke aufgehebelt, wodurch Sachschaden an der Einrichtung entstand. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, da keinerlei Wertgegenstände nach Dienstende in den Räumlichkeiten verbleiben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

In den vergangenen Tagen kam es bereits mehrfach zu Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen für Kinder in den Bereichen Mannheim, Heidelberg, Leimen, Eppelheim, Plankstadt und Schwetzingen. Die zuständigen Polizeireviere ermitteln bereits.

Tipps der Polizei zum Einbruchsschutz finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell