POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 300 Europaletten von Supermarktparkplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr soll sich ein bislang unbekannter Täter vor einer Frau in der Bahnhofstraße entblößt haben. Die Beiden hatten sich zuvor in einer Lokalität in der Hauptstraße kennen gelernt. Der Unbekannte bot der Frau schließlich an, sie auf ihrem ...

mehr