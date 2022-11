POL-MA: Rauenberg-Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste Person wieder aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Schwetzingen/Plankstadt (ots) - In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen für Kinder im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen. So auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Plankstadt Zwischen 21.45 Uhr und 07.10 Uhr wurde in der Schwetzinger Straße in ...

mehr