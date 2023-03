POL-MI: Autos fangen Feuer

Minden (ots) - Einen schnellen Fahndungserfolg kann die Polizei nach zwei Einbrüchen vermelden. Zwei Mindener müssen nun mit Strafanzeigen rechnen. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es am Montag gegen 23.30 Uhr zu einem Einbruch in das Albert-Schweitzer-Haus in der Brauereistraße. Dies bemerkte ein Zeuge und schöpfte einen entsprechenden ...

